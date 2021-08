Cantieri autostrade, il presidente Signorini: “La programmazione va cogestita”

Genova. “Questa fase di chiusura di una carreggiata per il cantiere sulla A10 fra Genova Aeroporto e Genova Pra’ è un’enorme interferenza con il funzionamento del porto. Costringiamo gli autotrasportatori ad un lungo giro alternativo per servire uno dei principali terminal del Mediterraneo, Psa Genova Pra’: è una tassa pesante che si aggiunge alla grossissima interferenza del cantiere sulla città”. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini parla all’Ansa con preoccupazione delle ricadute del cantiere non stop aperto lunedì sulla A10. E visto che la città, e il porto dovranno convivere per anni con i lavori di Autostrade, sottolinea due cose da mettere in campo: una programmazione “cogestita” che tenga conto delle interferenze con città e porto e indennizzi per le categorie colpite.

... » Leggi tutto