Covid, al via nuove Open Night. Toti: “Il 75% della popolazione over 12 con almeno una dose, il 63,5% con il ciclo completo”

Liguria. “Il 75% della popolazione over 12 risulta già vaccinata con almeno una dose, mentre il 63,5% ha già effettuato il ciclo completo. Si tratta di dati molto positivi che testimoniano la grande voglia dei giovani di andare avanti che deve essere da monito anche per i più adulti per tornare a vivere normalmente”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti commentando così i dati sulla popolazione “vaccinabile” dai 12 anni in su.

