Dal Quiliano al Quiliano&Valleggia, l’entusiasmo di Leandro Pansera: “Felice di poter allenare un gruppo giovane”

Affidare il futuro a chi ha scritto pagine importanti del passato. Questa, in sintesi, la scelta del Quiliano&Valleggia, che ha deciso di mettere alla guida della formazione “B” l’allenatore che nel 1999 portò il Quiliano dalla Prima Categoria alla Promozione, vincendo gli spareggi play off contro le formazioni genovesi. L’anno dopo, una salvezza senza patemi per completare il lavoro. Il tutto in un Quiliano “sostenibile”, come vuole essere il Quiliano&Valleggia, distante e non poco da alcune gestioni passate poco oculate.

