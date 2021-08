La Liguria sul palco di Folk in Diano con la musica e le parole di Marco Cambri

Diano Marina. E’ la Liguria il “teatro” del quarto e ultimo appuntamento con Folk in Diano, il festival di cultura popolare che a Villa Scarsella ha mandato in scena la sua quarta edizione. Giovedì 19 agosto, è in programma, con inizio alle 21.15 (ingresso libero, sino al raggiungimento dei posti disponibili), il pubblico di Diano Marina potrà assistere allo spettacolo “Særa i euggi” (chiudi gli occhi), con protagonista Marco Cambri, accompagnato da due straordinari musicisti: Marco Cravero alla chitarra e Filippo Gambetta all’organetto e al mandolino.

