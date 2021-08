Sanità, Muzio (FI): “No al depotenziamento del reparto di Medicina d’Urgenza di Lavagna”.

Liguria. Mantenere la piena operatività e il livello di qualità assistenziale offerto dal reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Lavagna, che rappresenta un servizio strategico nel quadro dell’Emergenza nella ASL4 Chiavarese. No allo spostamento del reparto in spazi non adeguati a garantire un equivalente tenore del servizio. E’ questo il contenuto di un’Interrogazione a risposta immediata depositata quest’oggi dal consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Salute e Sicurezza Sociale, e indirizzata al presidente della Regione e assessore alla Sanità, Giovanni Toti.

... » Leggi tutto