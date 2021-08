Avvicinamento al cavallo e fattoria didattica, progetto di integrazione a Camporosso

Camporosso. Nei mesi di luglio e agosto, il Comune di Camporosso, con la regia della Spes di Ventimiglia, grazie anche al sostegno di fondi regionali destinati al terzo settore per favorire attività di promozione del tempo libero per le persone con disabilità, ha promosso un’esperienza, unica nel suo genere, di integrazione tra bambini delle scuole primarie e persone disabili seguite dall’associazione Spes, in ambito di fattoria didattica.

... » Leggi tutto