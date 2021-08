Covid, Oms: “No alla terza dose, prima completare vaccinazione anche nei paesi poveri”

Mondo. Le vaccinazioni con la terza dose sono già partite in Israele e, come annunciato dal presidente Biden, dal 20 settembre prenderanno il via anche negli Stati Uniti. In Europa se ne parla da settimane, ma ancora non è stata scelta una data, anche se l’intenzione è quella di effettuare un’ulteriore iniezione alle categorie fragili. Iniziativa per la quale non è d’accordo l’Oms che prima chiede di raggiungere una copertura vaccinale completa in tutti i paesi del mondo, anche quelli che ancora non hanno avuto accesso al vaccino.

