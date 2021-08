Ventimiglia, pedonalizzazione via Ruffini. Sismondini: «Bar e locali obbligati a smontare i dehor entro il 7 settembre, è follia»

Ventimiglia. «Questa mattina è arrivata la notifica alle attività di parte di via Roma e via Ruffini che ordina di smontare i dehor, tavoli e sedie entro il 6 settembre per rifacimento marciapiedi e via pedonale. Così, come nulla fosse, in piena stagione, i nostri concittadini, che lavorano quasi ed esclusivamente con i dehor, dovranno interrompere il lavoro fino a data da destinarsi. Purtroppo non è uno scherzo e io continuo a non capacitarmi della mancanza di buonsenso di questa amministrazione». A dichiararlo è il consigliere di minoranza Gabriele Sismondini.

