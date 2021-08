Cervo ti Strega, una serata al femminile sul Sagrato dei Corallini

Cervo. Tre donne per una serata tutta al femminile dedicata alla grande letteratura contemporanea. Lunedì 23 agosto alle 21.30 Cervo ti Strega torna nella suggestione del borgo medievale con tre autrici “stregate”: Marta Barone (candidata al Premio Strega 2020 con “Città sommersa”), Maria Grazia Calandrone (candidata al Premio Strega 2021 con “Splendi come vita”), Wanda Marasco (finalista al Premio Strega 2017 con “La compagnia delle anime finte”). Sarà una chiacchierata tra scrittrici condotta da Serena Bortone, giornalista Rai, e intervallata dagli intermezzi musicali di The Northern Breeze – Irish music and songs, con Laura Torterolo alla voce e chitarra, Michel Balatti al flauto traverso irlandese e whistles e Luca Rapazzini al violino.

