Commedie teatrali, musica d’autore, concorsi di bellezza, cinema: uno spettacolare sabato di eventi in provincia

Il 21 agosto 1987 uscì il film “Dirty Dancing” (“Balli proibiti”), diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Wayne Swayze e Jennifer Grey: fu un vero e proprio spettacolo per gli occhi e le orecchie, dato che la colonna sonora “(I’ve had) The time of my life” vinse l’Oscar e il Golden Globe e permise ai cantanti Bill Medley e Jennifer Warnes di aggiudicarsi il Grammy Award. Saranno spettacolari (in tutti i sensi!) anche gli eventi di questo terzo sabato d’agosto: teatro, concerti e la stessa “settima arte” ci faranno “ballare” dalla pazza gioia… e senza proibizioni, se non quelle contro il virus!

