L’Albenga Volley completa la rosa a disposizione di coach Giordano Siccardi

Con Linda Riva (Centrale classe 2003) dalla Nuova San Camillo, Carnabucci Beatrice (classe 2006) che in coppia con Veronica Ferrigno coprirà il ruolo di libero e Alice Alfano (classe 2004, giocatrice ingauna sin dal minivolley) come seconda palleggiatrice, si compone la rosa della prima squadra. Soddisfatto del lavoro svolto fin qui dalla Società anche mister Giordano Siccardi che si troverà a lavorare con un gruppo molto giovane ma di grande qualità che, come già detto in passato, deve essere la basa sulla quale costruire il futuro dell’Albenga Volley.

