Il Città di Cogoleto è al lavoro per presentarsi al meglio al prossimo campionato di Prima Categoria. Il girone sarà di quelli tosti, visto che nel raggruppamento “B” sono state inserite squadre savonesi ambiziose come Vadese, Quiliano e Savona, oltre a storiche compagini della categoria dagli organici giovani e interessanti come Speranza e Letimbro.

