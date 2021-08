Genoa, tra mercato e malumori oggi il peggiore avvio possibile: parola d’ordine lavorare

Genova. Nubi in vista e rischio pioggia imminente in casa rossoblù. Basterebbe questa metafora per spiegare la situazione in casa Genoa, poche ore fa malamente sconfitto nell’esordio stagionale contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter. A nulla sono servite le parole premonitrici di Ballardini, il Grifone è apparso più simile ad un cantiere abbandonato rispetto ad uno aperto, un pericoloso presagio che ha scatenato l’ira dei tifosi rossoblù.

