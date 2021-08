Nuoto, conclusa la stagione della Rari Nantes Imperia: le parole del coach Dreossi

Imperia. Da una settimana, Davide Dreossi e i suoi atleti sono tornati dalle Finali Nazionali, ultimo appuntamento della stagione. Così è tempo di bilanci per l’allenatore che ha parlato insieme a Lorenzo Giordano, vincitore del bronzo nei 100 Rana Ragazzi e autore del record regionale nei 200 Rana: «Il resoconto è super positivo – afferma il coach -. Finalmente si è tornato a disputare un campionato italiano in presenza. Il fascino di Roma e di quella vasca è indescrivibile, un palcoscenico davvero importante per l’attività giovanile».

