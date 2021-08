Rassegne estive, al Torneo dei Bagni Marini di Savona trionfano i Sant’Anna

Savona. Ancora un successo, ancora una bellissima pagina di calcio estivo. Come era avvenuto con il Palio dei Rioni anche in questa circostanza l’iniziativa patrocinata dal Comune di Savona ed organizzata dal Centro Provinciale Libertas in collaborazione con l’Asd Open Sport Savona ha colto nel segno. La rassegna a sei giocatori valida anche come Coppa Lelio Speranza (si tratta del terzo marchio di fabbrica promosso dal noto ente di cui è presidente provinciale l’avv. Cristina Anelli) si è svolta sul campo “Carlo Rondoni” di via Trincee giovedì 19 a partire dalle ore 20.00 e ha visto sfidarsi in un triangolare conclusivo con gare di andata e ritorno, con tempi di gioco di 10 minuti, ragazzi tassativamente Under 18 giunti a questa fase dopo un tour di qualificazione.

