Asl invia ad Oss una “lettera di richiamo” per non essersi vaccinata, ma lei è deceduta da 3 mesi

Liguria. Non si è sottoposta alla vaccinazione obbligatoria per tutti gli operatori sanitari e così in questi giorni l’Asl le ha mandato una sorta di “lettera di richiamo” per sottolineare la sua mancanza e anticiparle implicitamente che potrebbe essere soggetta a “sanzioni” di diverso genere. La lettera, tuttavia, non troverà alcun tipo di risposta: lei, infatti, è deceduta da ben tre mesi a causa di una grave malattia. E’ questa la sorprendente e per certi versi amara vicenda di cui è una Oss dipendente di una struttura sanitaria del savonese ma residente nel genovese, venuta a mancare a maggio scorso.

