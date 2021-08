Imperia. Secondo test in vista della stagione 2021/2022 per l’Imperia che al Ciccione ha svolto, ieri pomeriggio alle 17, un allenamento congiunto con l’Ospedaletti, squadra militante nel campionato di Eccellenza. La partita termina sul 2 a 1. In gol per gli ospiti Alberti, per i padroni di casa Cassata e Canovi con un gran calcio di punizione.

