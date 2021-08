Da Imperia a Rovaniemi in bici per consegnare le letterine degli studenti a Babbo Natale, l’impresa di Natalie Allegra

Imperia. Duemilacentosessantaquattro chilometri in diciannove giorni. E’ l’impresa compiuta dall’imperiese Natalie Allegra che, per consegnare le letterine degli studenti a Babbo Natale, lo scorso 29 luglio è salita in sella alla sua bici e da Imperia ha raggiunto la città di Rovaniemi, in Finlandia, dove si trova il villaggio di Santa Claus: uno dei personaggi più amati dai bimbi di tutto il mondo.

