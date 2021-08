Fiori d’arancio a Ventimiglia, il consigliere Francesco Mauro ha sposato Laura Zucchetto

Ventimiglia. Fiori d’arancio oggi a Ventimiglia presso la casa comunale dove alle 17 in punto il sindaco Gaetano Scullino ha unito in matrimonio il consigliere di maggioranza Francesco Mauro e Laura Zucchetto, che hanno coronato il loro sogno d’amore affiancati dai loro rispettivi testimoni: l’onorevole Flavio Di Muro e Massimiliano Iacobucci per lo sposo e Filomena Mauro e Aldo Florio per la sposa.

... » Leggi tutto