Giornata del ringraziamento del volontario del soccorso sanitario a Bordighera, donati tre mezzi alla Croce Rossa

Bordighera. Una vera e propria festa per ringraziare chi, con impegno, passione e dedizione, dedica ogni giorno il proprio tempo per aiutare gli altri. Si è svolta nel tardo pomeriggio, sulla rotonda di Sant’Ampelio, luogo simbolo di Bordighera, la “Giornata del Ringraziamento del volontario del soccorso sanitario” organizzata dalla Croce Rossa di Bordighera ed in particolar modo dal suo presidente, il geometra Vincenzo Palmero.

... » Leggi tutto