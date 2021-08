Italrugby, un ex Pro Recco in nazionale: Nicola Bozzo oggi in campo contro l’Inghilterra

Recco. Il sogno di ogni ragazzino che per la prima volta si affaccia a qualsiasi tipo di realtà sportiva oggi per un ligure è diventato realtà: Nicola Bozzo infatti, ex talento della Pro Recco Rugby, alle ore 17:00 odierne ha compiuto il proprio esordio con la selezione Under 18 dell’Italia, un grandissimo traguardo per lui e per la propria società d’origine. In campo con la casacca numero 12 azzurra, Nicola è stato convocato dalla nazionale proprio per poter preparare al meglio la sfida contro i rivali dell’Inghilterra, un match per tornare a far parlare le prestazioni successivamente agli svariati rinvii ed annullamenti a causa dell’ormai tristemente celeberrima pandemia da Covid-19.

... » Leggi tutto