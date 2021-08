Santa Margherita, domani sera flash mob a sostegno delle donne afgane

Genova. Un flash mob “100donnevestitedirosso” per sensibilizzare sulla tragedia delle donne afghane a cui parteciperà come madrina l’assessore regionale alla Cultura e alle Politiche sociali Ilaria Cavo. Si svolgerà domani, lunedì 23 agosto, alle 22 in Piazza Martiri della Libertà (Anfiteatro Bindi – Giardini a Mare) nell’ambito della serata conclusiva del Festival di Bioetica di Santa Margherita Ligure, organizzato in collaborazione con il Comune e dedicato al G20 Ministerial Conference on women’s Empowerment.

