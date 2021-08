Genova. Vende mascherine chirurgiche online, ma è una truffa: 22enne genovese denunciato per truffa dai carabinieri di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Approfittando del periodo pandemico ha pubblicato su eBay inserzioni relative alle vendite fantasma dei dispositivi di protezione individuale come le mascherine chirurgiche che, di fatto, non spediva.

