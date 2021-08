Affitti, Comune di Genova apre nuovo bando per il sostegno alle locazioni

Genova. Mercoledì 25 agosto verrà pubblicato il bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il Sostegno alle Locazioni anno 2021. Si tratta di una risposta del Comune di Genova alle famiglie in difficoltà per il pagamento dell’affitto. Con il nuovo bando verranno erogati i contributi di sostegno alle locazioni con gli ulteriori fondi stanziati dallo Stato per l’anno 2020 che la Regione Liguria ha ripartito ai Comuni.

