Finale Ligure. Da qualche tempo l’orologio del campanile della chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano a Calvisio, frazione di Finale Ligure, non è più funzionante. I parrocchiani sono molto dispiaciuti per l’impossibilità di sostenere con la parrocchia le spese per la riparazione, spese non di poco conto che lo stesso parroco non può ottemperare.

... » Leggi tutto