Deaglio e Zecchi tra gli ospiti di ‘Albenga Racconta’. In programma incontri con autori, laboratori per bambini, musica, video e recital

Albenga. È stato presentato questa mattina in Sala Consiliare ad Albenga il festival “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”, che si svolgerà dal 24 al 26 settembre nelle principali piazze del centro storico albenganese. In Piazza San Michele, Piazza dei Leoni e Piazza IV Novembre per tre giornate all’insegna del racconto, andranno in scena incontri con autori, recital, spettacoli, concerti e laboratori per bambini, affrontando ogni volta un tema diverso: dall’integrazione culturale al ruolo dell’Italia in Europa nella fase post-pandemica, dalla disabilità al recente golpe alla democrazia americana, passando dalla gioventù sessantottina a storie d’amore recenti. Il tutto farcito da musica cantautorale, atmosfere investigative o a fumetti e una pittoresca rivisitazione della più divina delle commedie, per una degna conclusione di un’estate albenganese ricca di appuntamenti culturali.

... » Leggi tutto