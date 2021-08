L’istituto alberghiero avrà una nuova sede ad Arma di Taggia grazie a bando ministeriale vinto dalla Provincia

Arma di Taggia. Una nuova scuola nell’area delle ex Caserme Revelli che diventerà la nuova sede dell’Istituto Alberghiero “Ruffini” di Taggia entro il 2025. E’ il progetto presentato oggi presso la sede della Provincia: ente che ha richiesto e ricevuto, con non poche difficoltà, un apposito finanziamento ministeriale da 6 milioni e 225mila euro. Un obiettivo assolutamente non scontato, visto che Roma non voleva concedere finanziamenti per la realizzazione di nuovi edifici ma solo per ristrutturare quelli già esistenti.

