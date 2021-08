Porto, traffici in aumento del 12,2%. Ma per i passeggeri i livelli pre-covid sono ancora lontani

Genova. Bilancio in chiaro scuro per i porti di Genova e Savona nei primi 7 mesi del 2021, con andamenti sicuramente in crescita rispetto all’annus horribilis del 2020, ma per alcuni settori ancora lontani dai numeri registrati nel 2019. Il traffico commerciale nei porti del sistema ligure nel mese di luglio 2021 ha fatto registrare una movimentazione complessiva pari a 5.586.405 tonnellate, pari a +22,4% rispetto allo stesso periodo del 2020: un ottimo risultato nella variazione cumulata che registra un +12,2%.

