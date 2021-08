Sanremo, il fumettista Tiziano Riverso fa caricature al mercato annonario per aiutare Haiti

Sanremo. Sabato 21 agosto, il noto fumettista Tiziano Riverso ha messo a disposizione la sua arte a favore di una comunità haitiana di Jeannette, zona di Miragoane, dipartimento di Nippe tra quelle colpite dal terremoto del 14 agosto scorso. Grazie alla sensibilità del Comune di Sanremo nella persona del vice sindaco, Costanza Pireri e della Confesercenti, era al mercato annonario: chi voleva poteva farsi fare una caricatura e lasciare un’offerta libera. Si sono raccolti 70,00 euro, una piccola cifra, ma non insignificante perché corrisponde, in questo momento di emergenza, ad assicurare acqua potabile per una comunità di 24 famiglie per 10 giorni.

