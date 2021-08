Cari lettori, eccoci come ogni martedì pronti a raccontarvi della nostra Liguria! Presi dall’entusiasmo della settimana scorsa abbiamo scordato un piccolo particolare, presentarci! Siamo Valentina e Luca e abbiamo deciso di scrivere l’uno dell’altra per esaltare a vicenda le nostre particolarità (leggasi prenderci in giro per iscritto).

... » Leggi tutto