Crisi politica a Ventimiglia, Spinosi: «Pronto a rimettere in moto il trattore»

Ventimiglia. «Bon, vista la situazione politica a Ventimiglia mi sa che devo rimettere in moto il trattore… Voi che ne pensate?». A scriverlo, pubblicando tanto di foto di repertorio, è il presidente del consiglio e storico esponente della Lega Andrea Spinosi, che sulla propria pagina Facebook ha lanciato una sorta di sondaggio popolare per tastare il terreno tra i suoi followers, chiamati ad esprimersi sulla crisi politica in corso a Ventimiglia.

