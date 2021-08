A Taggia la prima “Festa dei cori parrocchiali”

Taggia. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 settembre con la prima “Festa dei cori parrocchiali”. Lo scenario sarà quello del santuario della Madonna Miracolosa. L’organizzazione è affidata all’Ufficio Pastorale per lo Sport e per il Tempo Libero, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano di Musica Sacra. E’ la prima iniziativa finalizzata a promuovere e condividere, fra le parrocchie della Diocesi, le esperienze sul canto liturgico. Nelle intenzioni degli organizzatori non c’è nessun concorso, nessuna gara, nessuna esclusione o eliminazione: solo 2 giornate di festa e di lode a Dio attraverso il canto.

