Genoa, premia del Napoli ecco un altro focus sul mercato: è fatta per Tourè, si tratta per Nkoulou

Genova. Un’attesa scandita dalle notizie di mercato. Risulta di facile definizione la situazione in casa Genoa, squadra che domani sarà di scena a Marassi affrontando il Napoli di Luciano Spalletti. La vigilia del match però continua ad essere appunto scandita dalle news di calciomercato, una costante diventata particolarmente intrigante soprattutto negli ultimi giorni.

Il Grifone infatti, da incognita, è diventata una delle formazioni più attive del panorama italiano e, nonostante gli arrivi dei già noti Maksimovic, Caicedo e Lammers, non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Notizia di ieri sera è ad esempio la trattativa ormai avviatasi verso la conclusione con il Nantes per Abdoulaye Touré, mediano classe ‘94 scelto come rinforzo d’esperienza chiamato a cogliere l’eredità dell’ormai ex Kevin Strootman.

