Parco urbano, Pd Imperia: «Sporcizia e degrado regnano sovrani»

Imperia. Il Pd città Imperia in merito alla situazione di degrado del parco urbano e delle mancate risposte ai cittadini da parte dell’amministrazione dichiara: «Sindaco ed assessori presi da un frenetico lavorio che non dà tregua, tanto da non permettere loro di partecipare all’incontro con Nicola Gratteri, che pure ha toccato temi di straordinaria e bruciante attualità oltre che di perenne interesse: la lotta al malaffare, alla corruzione e alla criminalità organizzata che rappresenta il tema di tutte le età per tutte le età. Ma tocca constatare che nel vortice degli impegni che hanno costretto a trascurare le parole di Gratteri e nei tanto decantati centimetri, ci sono vaste aree che sembrano essere state dimenticate dal fervore dei nostri amministratori».

