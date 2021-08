Gp di Rocca dé Baldi, Massimo Rovere del Centro edile Pedale Imperiese vince in fascia-2

Imperia. Il Centro edile Pedale Imperiese ha partecipato al Gp di Rocca dé Baldi. Su un percorso di 8,38 chilometri, che si snodava da Rocca dé Baldi proseguendo sulla SP4 fino alla rotonda di Pogliola per proseguire su SP243 per via Beltritti e via Pragaletto e SP120 e nuovamente su SP4 da ripetere per 8 giri per un totale di 67 chilometri con arrivo nei pressi del Castello di Rocca dé Baldi. Si è disputato il Gp di Rocca dé Baldi, gara ciclistica di 2^ serie per Cicloamatori organizzato dal Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo e Comitato Territoriale Piemonte Acsi.

... » Leggi tutto