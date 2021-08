77° anniversario della battaglia di Montegrande, l’istituto della resistenza di Imperia ricorda i caduti

Imperia. L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, congiuntamente alle Associazioni Partigiane A.N.P.I.e F.I.V.L. di Imperia, con il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, ha promosso, come gli scorsi anni, per domenica 5 settembre in località San Bernardo di Conio, Comune di Borgomaro, in occasione del 77° Anniversario della “Battaglia di Montegrande”, una manifestazione dedicata ai partigiani e civili caduti per la Libertà.

