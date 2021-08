Albenga, “La passione per la libertà”: il 2 settembre sarà presentato il libro dello storico Pier Franco Quaglieni

Albenga. Giovedì 2 settembre alle ore 21,15 nella Corte “ Vittorio Fiori” di Palazzo Oddo in via Roma 54, il dottor Roberto Pirino, presidente della Fondazione Oddi, presenterà il nuovo libro dello storico Pier Franco Quaglieni dal titolo “La passione per la libertà. Ricordi e riflessioni”, Buendia Books, un libro ricco di grandi figure e personalità (anche liguri come Alfredo Biondi) e di riflessioni storiche su pagine cruciali delle vicende italiane del secolo scorso.

... » Leggi tutto