Fine agosto con temporali e trombe marine: in Liguria la “vera estate” è ufficialmente finita

Genova. La mattinata di oggi rappresenta un episodio abbastanza isolato: trombe marine davanti al Tigullio e alla costa savonese, temporali e scrosci di pioggia sulla costa, in qualche caso anche grandine e un sensibile calo termico. Ma è comunque il segnale che in Liguria l’estate “vera e propria” è davvero finita. A confermarlo non sono solo le felpe e le giacche che qualcuno ha tirato fuori ancora prima di girare pagina sul calendario, ma anche gli esperti con dati e modelli alla mano.

