Ventimiglia, sopralluogo del deputato Di Muro in piazza Battisti: «Cittadini costretti a barricarsi in casa, non è normale»

Ventimiglia. «Non è normale. Barricarsi in casa per difendere se stessi e la propria famiglia, non è normale. Assistere alla sfascio di bar e negozi, non è normale. Risse, violenze, degrado non sono più tollerabili». A dirlo è il deputato ventimigliese Flavio Di Muro (Lega) che oggi ha effettuato un sopralluogo in piazza Battisti, dove alcuni residenti la sera si barricano in casa per evitare l’ingresso dei migranti, che in più occasioni hanno forzato il portone d’ingresso dei loro palazzi, arrivando anche a portare materassi negli androni, trasformati in giaciglio di fortuna.

