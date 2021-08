Green pass, un avvocato genovese deposita in parlamento 25mila firme contro l’obbligo a scuola

Genova. Daniele Granara, avvocato del foro di Genova e docente universitario dell’ateneo del capoluogo ligure, domani, mercoledì 1 settembre, depositerà in Senato e alla Camera una petizione sottoscritta da 25mila tra docenti, personale Ata, genitori e studenti per “esporre la comune necessità dei docenti, del personale scolastico e universitario, degli studenti di ogni ordine e grado dell’Università, di non sottoporsi al green pass per accedere ai locali degli istituti scolastici in cui svolgono la funzione docente o prestano servizio e, quindi, all’istruzione dell’infanzia, primaria, secondaria e universitaria“.

