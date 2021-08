Ospedaletti. A pochi giorni dal via alla stagione 2021/2022 l’Ospedaletti rende nota in via ufficiale la composizione dello staff che seguirà il settore giovanile. Josè Espinal sarà il responsabile tecnico, mentre la selezione Juniores sarà affidata al mister della prima squadra, Roberto Biffi.

