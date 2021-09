Genova. I tamponi gratuiti eseguiti dalla Croce Rossa alla stazione Principe non sono validi per scaricare il green pass. Lo riporta il sito dell’organizzazione di volontariato e lo conferma il personale in servizio nel tendone allestito nel piazzale esterno sul lato di via Andrea Doria. Di conseguenza i relativi referti di negatività non sono sufficienti per salire a bordo dei treni.

