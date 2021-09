Crisi politica a Ventimiglia, riunione nella sede della Lega con Scullino: decisione rimandata

Ventimiglia. E’ durata più di due ore e mezza, dalle 21 fino a quasi la mezzanotte, la riunione dei partiti del centrodestra con il sindaco Gaetano Scullino, convocato presso la sede della Lega in via Roma, a pochi passi dal palazzo comunale. «Una riunione che si è svolta con toni civili», commenta il sindaco al termine del vertice. Diversi i punti toccati, già espressi nei giorni scorsi dai comunicati stampa dei partiti di centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, a seguito del passaggio (e dell’approvazione) in consiglio comunale della pratica Coop per la realizzazione di una media struttura di vendita alle Logge. Il “sì” del sindaco a una pratica fortemente osteggiata dalla Lega è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando a galla una serie di tensioni accumulate tra i partiti di maggioranza e Scullino.

