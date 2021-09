Green pass a scuola, debutto in chiaroscuro: anche a Genova alcuni insegnanti “respinti”

Genova. Non è stato esente da problemi l’esordio del green pass obbligatorio per il personale scolastico e universitario a Genova e in Liguria, anche se nel complesso il sistema ha retto e non si temono gravi criticità per l’inizio delle lezioni. Per la prima volta oggi docenti, collaboratori Ata e personale amministrativo hanno dovuto mostrare la certificazione verde per entrare negli istituti. E in qualche caso è capitato che i lavoratori non siano riusciti a prendere servizio, almeno non subito.

