Green Pass dipendenti statali, Usb: “Nessun senso, si abbia il coraggio di introdurre l’obbligo vaccinale”

Liguria. “L’obbligo per i lavoratori statali, così come per la scuola, evidentemente non ha alcun senso dal punto di vista sanitario, come d’altronde complessivamente lo strumento del green pass, e se il ministro Speranza dovesse davvero dare a questo provvedimento la dignità di misura sanitaria, dovrebbe immediatamente dopo pensare alle dimissioni da Ministro della Salute”.

... » Leggi tutto