Pesca alla trota, Muzio (FI): “A rischio col divieto di immissione di fario e iridea”

Liguria. Attivarsi col Governo per reintrodurre la possibilità di immettere nei corsi d’acqua della Liguria la trota fario non mediterranea e la trota iridea, anche promuovendo la riclassificazione della prima come specie autoctona; proporre, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un accordo che fissi quanto prima un congruo periodo transitorio per consentire da subito le immissioni in ottemperanza alle Carte Ittiche e ai vigenti Piani Ittici regionali, accompagnando il sistema gestionale della pesca nelle acque interne ad un graduale adeguamento della normativa. Tutto questo per evitare che i danni derivanti dall’attuale blocco delle immissioni diventino irreversibili per le attività sportive e ricreative connesse alla pesca alla trota, per gli esercenti e per i numerosi posti di lavoro collegati al settore. E’ quanto chiede il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, che ha depositato oggi su questo tema un’interrogazione alla giunta Toti.

... » Leggi tutto