Tamponamento tra tre auto su ponte San Giorgio, code sul nodo autostradale genovese

Genova. Un tamponamento tra tre autovetture sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, all’altezza del ponte San Giorgio, all’ora di punta intorno alle 18, ha creato code fino a un chilometro sul nodo genovese tra Aeroporto e il bivio A10/A7. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, ma non in modo grave. Sono state soccorse da due pubbliche assistenze e portate in codice giallo all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.

