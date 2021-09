Dalla guerra alla normalità: il sogno dei profughi afghani è ricostruirsi una vita a Genova

Genova. “Siamo ancora in una fase di conoscenza reciproca, non siamo ancora riusciti a instaurare una relazione profonda. Sono persone molto miti, rispettose e silenziose, ma ci sono margini per fare un buon lavoro”. A raccontare le prime ore dei profughi afghani ospitati al seminario arcivescovile del Righi è Chiara Musso, responsabile dell’area stranieri dalla cooperativa Il Melograno e della Fondazione Auxilium che ha gestito l’accoglienza delle 20 persone trasferite martedì sera dal soggiorno militare di Sanremo dopo aver terminato il periodo di quarantena.

