Eurobike 2021, Finale Outdoor Region si presenta al mercato tedesco con importanti novità

Finale Ligure. Ha aperto ieri i battenti Eurobike, la più importante fiera del mondo ciclo, che per l’ultima volta si terrà a Friedrichshafen, sul Lago di Costanza. Dopo le numerosissime partecipazioni del nostro territorio con il Club di Prodotto Finale Bike Hotels e con Finale Outdoor Resort, venerdì e sabato sarà la Finale Outdoor Region a prendere parte con un proprio stand ad “Holiday on Bike”, l’appuntamento dedicato al turismo in bici, dove storicamente il pubblico tedesco, tra cui anche media e tour operator, incontra le più belle bike destination al mondo e trae ispirazione per la propria vacanza in bici.

