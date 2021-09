La Lega tiene a galla Scullino, ma Rixi attacca il sindaco: «Troppo vicino al Pd, risponda al centrodestra»

Sanremo. Non sarà la Lega a staccare la spina all’amministrazione del sindaco Gaetano Scullino, almeno fino a quando il primo cittadino della città di Ventimiglia non scioglierà le riserve sulle richieste del Carroccio, vincolanti per un eventuale proseguimento del suo mandato e per risolvere la crisi aperta all’alba del voto sul caso “Coop”. L’annuncio è arrivato ieri sera, nel corso di un’assemblea provinciale che si è tenuta all’hotel Nazionale, alla presenza degli onorevoli Edoardo Rixi e Flavio Di Muro.

